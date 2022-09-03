Hamdi Alkan Bunları Göreceğine Keşke Kör Olsaydı! Eski Eş Selen Görgüzel Tek Hamlede İç Çamaşırını Çıkardı... Kasığına Kadar Dekolteyi Verince Ortalık Yandı!

Yeni çıkardığı şarkısıyla müzik piyasasına efsane bir giriş yapan, Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel şarkılarından ziyade tarzıyla ön planda. Giydiği, hatta giymedikleriyle sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen sanatçı akılları yerinden oynattı. Hamdi Alkan’ın kör olup bu günleri görmemesini dileyen izleyicilerin yaptıkları yorumlarsa yeri yerinden oynattı. Ortalığı yangın yerine çeviren pozları sizin için mercek altına aldık.

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