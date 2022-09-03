- 03 Eyl 2022 - 17:37 G: 03 Eyl 2022 - 17:38

Masterchef Barış Yarışmadan Çekilmek Zorunda Kaldı! Aldığı Kara Haber Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı; Böylesi Daha Önce Kimsenin Başına Gelmedi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Barış Demir’in yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı gündeme bomba gibi düştü! Aldığı kara haberden sonra yürekleri sızım sızım sızlatan Barış Demir, Masterchef yarışmasında hiç yaşanmamış bir olayın yaşandığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te yarışmacılar Danilo Şefin merak edilen restoranını ziyaret etmişti. Danilo Şeften öğrendikleri eşsiz bilgileri Masterchef stüdyosunda yeniden harmanlayan yarışmacıların yaptığı pizzalar sosyal medyada gündem olmuştu. Yarışmanın gözde isimlerinden biri olan Barış’ın başına gelenler ise yarışmadan çekildiğine dair iddialara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eyl 2022 - 17:37 Ankara- Yaşam

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