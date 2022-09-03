Masterchef Barış Yarışmadan Çekilmek Zorunda Kaldı! Aldığı Kara Haber Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı; Böylesi Daha Önce Kimsenin Başına Gelmedi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te yarışmacılar Danilo Şefin merak edilen restoranını ziyaret etmişti. Danilo Şeften öğrendikleri eşsiz bilgileri Masterchef stüdyosunda yeniden harmanlayan yarışmacıların yaptığı pizzalar sosyal medyada gündem olmuştu. Yarışmanın gözde isimlerinden biri olan Barış’ın başına gelenler ise yarışmadan çekildiğine dair iddialara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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