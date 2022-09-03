- 03 Eyl 2022 - 21:20

Yasak Elma’nın Yıldız’ının Babası Hastanelik Oldu! Ünlü Oyuncunun Eli Ayağına Dolaştı... Ne Yapacaklarını Şaşırdılar; Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor...

5 sezon boyunca reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran Eda Ece kötü haberi verdi. Canından çok sevdiği babası ölümle burun uruna geldi. Doktor randevusu çıkışında gazetecilerden anlayış bekleyen Eda Ece’nin babasının hastalığı ortaya çıktı!

FOX TV’nin en sevilen dizilerinden olan ve yayınlandığı günden bu yana reytinglerde birinciliği kimselere kaptırmayan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran, hatta ikon olarak tanımlanan Eda Ece’den acı haber geldi. Sırtını yasladığı dağı babasının kalp rahatsızlığıyla boğuştuğu zorlu günde doktor doktor gezerek tedavi arayan güzel oyuncu kendisine soru soran muhabirlerden de anlayış istedi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında...

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03 Eyl 2022 - 21:20 Ankara- Yaşam

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