Yasak Elma’nın Yıldız’ının Babası Hastanelik Oldu! Ünlü Oyuncunun Eli Ayağına Dolaştı... Ne Yapacaklarını Şaşırdılar; Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor...

FOX TV’nin en sevilen dizilerinden olan ve yayınlandığı günden bu yana reytinglerde birinciliği kimselere kaptırmayan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran, hatta ikon olarak tanımlanan Eda Ece’den acı haber geldi. Sırtını yasladığı dağı babasının kalp rahatsızlığıyla boğuştuğu zorlu günde doktor doktor gezerek tedavi arayan güzel oyuncu kendisine soru soran muhabirlerden de anlayış istedi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında...

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