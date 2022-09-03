Aleyna Tilki’nin Annesi Çılgına Döndü! "Bir Anneye Bu Kadarı Yapılmaz!" Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı; Dedikleri İnanılır Gibi Değil... "Yok Artık!"
Sosyal medya ve magazin gündeminden düşmeyen, yaşına rağmen iddialı kıyafetler ve oldukça güzel işler çıkaran Aleyna Tilki hakkında konuşturmaya devam ediyor. Anneleri Havva Öztel’in kızlarına taş çıkardığı ve yeni çıkardığı şarkısıyla dikkatleri üzerine çektiği konuşulurken şimdi de söz konusu iki kızı olunca ortalığı savaş alanına çevirmesi konuşuluyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizler için derledik.
Son dönemin müzik camiasını adeta birbirine katan, yaptığı her hareket giydiği her kıyafetle ağızları açık bırakan Aleyna Tilki kadar ailesi de gündemde kendine muhakkak yer buluyor. Kızından sonra kendisi de bir şarkı çıkaran ve herkes tarafından konuşulan güzel anne söz konusu kızları olunca deliye döndü. Anne içgüdüleriyle hareket edip hanımefendiliği bir kenara bırakan Öztel, sabır çekti. İşte tüm detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.