Aleyna Tilki’nin Annesi Çılgına Döndü! "Bir Anneye Bu Kadarı Yapılmaz!" Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı; Dedikleri İnanılır Gibi Değil... "Yok Artık!"

Son dönemin müzik camiasını adeta birbirine katan, yaptığı her hareket giydiği her kıyafetle ağızları açık bırakan Aleyna Tilki kadar ailesi de gündemde kendine muhakkak yer buluyor. Kızından sonra kendisi de bir şarkı çıkaran ve herkes tarafından konuşulan güzel anne söz konusu kızları olunca deliye döndü. Anne içgüdüleriyle hareket edip hanımefendiliği bir kenara bırakan Öztel, sabır çekti. İşte tüm detaylar...

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