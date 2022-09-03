- 03 Eyl 2022 - 21:21

Merve Boluğur’un Müstakbel Kocası Cimri Çıktı! Tektaşın Fiyatı Ortaya Çıktı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! Ayrılma Kararı Alınabilir; “Merve Daha İyilerine Layık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’un müstakbel kocası resmen cimri çıktı! Dün akşam itibariyle evlenme teklifi alan Merve Boluğur’un tektaşının fiyatı herkesin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Fiyatlar sonrasında birçok kişi ise “Merve daha iyilerine layık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2015 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, aldatma iddialarıyla anılınca apar topar yarılma kararı almışlardı. Evlilikleri sadece 2 yıl kadar süren Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, boşanma sonrasında bir daha hiç yüz yüz gelmemişlerdi. Murat Dalkılıç, Hande Erçel’le aşk yaşamış, daha sonra ise Sitare Akbaş’ta aradığını bulmuştu. Merve Boluğur’un ise aşktan yana şansı gülmemişti, Mert Aydın’la tanışana kadar! Peki, Mert Aydın, biricik aşkı için ne kadarlık bir tektaş tercih etti?

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03 Eyl 2022 - 21:21 Ankara- Yaşam

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Merve Boluğur’un Müstakbel Kocası Cimri Çıktı! Tektaşın Fiyatı Ortaya Çıktı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! Ayrılma Kararı Alınabilir; “Merve Daha İyilerine Layık!” mask
Merve Boluğur’un Müstakbel Kocası Cimri Çıktı! Tektaşın Fiyatı Ortaya Çıktı; Görenler Küçük Dilini Yuttu! Ayrılma Kararı Alınabilir; “Merve Daha İyilerine Layık!”

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