Sertap Erener'in O Eski Halinden Eser Kalmadı! Bakanlar Tanıyamıyor; "Sertap'ı Gören Var Mı?" Instagram, Facebook, Twitter'ın Diline Düştü... “Yok Artık!”

Rapçi Şanışer ile birlikte 1999 senesinde ortaya çıkardığı Vur Yüreğim şarkısını yeniden seslendiren ünlü şarkıcı Sertap Erener’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk kez görüntülenen Erener’in eski halinden eser yok şimdi! Sosyal medyanın diline düşn bu değişimi sizin için mercek altına aldık.

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