Sertap Erener'in O Eski Halinden Eser Kalmadı! Bakanlar Tanıyamıyor; "Sertap'ı Gören Var Mı?" Instagram, Facebook, Twitter'ın Diline Düştü... “Yok Artık!”
Kısa süre önce dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüsten kurtulan Sertap Erener’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Oldukça sevilen şarkıların altına imzasını atan ve ülkemizi dünyaca ünlü yarışmada galip getiren şarkıcının dudak uçuklatan değişimi herkesi şaşırttı. Görenlerin “yok artık” dediği bu değişimi görmeye hazır mısınız?
Rapçi Şanışer ile birlikte 1999 senesinde ortaya çıkardığı Vur Yüreğim şarkısını yeniden seslendiren ünlü şarkıcı Sertap Erener’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk kez görüntülenen Erener’in eski halinden eser yok şimdi! Sosyal medyanın diline düşn bu değişimi sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.