Eser Yenenler’in Eşi “Efsane” Diziye Giriş Yaptı! Kanal D Ekranları Zangır Zangır Sallanıyor; Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek! Neler Oluyor?
Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler’in hayatını birleştirdiği ve iki oğlunun annesi olan Türkiye’nin tescilli güzellerinden Berfu Yenenler iş hayatına ve sanat camiasına hızlı bir giriş yapıyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisinin başrol oyuncusu olarak 3. Sezonda ekranlarda göreceğimiz Berfu Yenenler çalışmalarına hız verdi ve mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. İşte o şok eden paylaşım!
Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir ile kavga ettiği iddiasıyla bir dönem adı magazin gündeminde sıkça geçen, Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler şimdilerde iki oğlunu da büyüttü ve iş hayatına yeniden girmek için gün sayıyor. Instagram’dan sonra TV ekranlarında da göreceğimiz ünlü ismin hangi dizinin başrolünü yerinden ettiğini duyunca şok olacaksınız!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.