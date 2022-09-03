- 03 Eyl 2022 - 21:21

Eser Yenenler’in Eşi “Efsane” Diziye Giriş Yaptı! Kanal D Ekranları Zangır Zangır Sallanıyor; Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek! Neler Oluyor?

Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler’in hayatını birleştirdiği ve iki oğlunun annesi olan Türkiye’nin tescilli güzellerinden Berfu Yenenler iş hayatına ve sanat camiasına hızlı bir giriş yapıyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisinin başrol oyuncusu olarak 3. Sezonda ekranlarda göreceğimiz Berfu Yenenler çalışmalarına hız verdi ve mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. İşte o şok eden paylaşım!

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir ile kavga ettiği iddiasıyla bir dönem adı magazin gündeminde sıkça geçen, Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler şimdilerde iki oğlunu da büyüttü ve iş hayatına yeniden girmek için gün sayıyor. Instagram’dan sonra TV ekranlarında da göreceğimiz ünlü ismin hangi dizinin başrolünü yerinden ettiğini duyunca şok olacaksınız!

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03 Eyl 2022 - 21:21 Ankara- Yaşam

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