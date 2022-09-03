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03 Eyl 2022 - 21:21

Eser Yenenler’in Eşi “Efsane” Diziye Giriş Yaptı! Kanal D Ekranları Zangır Zangır Sallanıyor; Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek! Neler Oluyor?

Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler’in hayatını birleştirdiği ve iki oğlunun annesi olan Türkiye’nin tescilli güzellerinden Berfu Yenenler iş hayatına ve sanat camiasına hızlı bir giriş yapıyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisinin başrol oyuncusu olarak 3. Sezonda ekranlarda göreceğimiz Berfu Yenenler çalışmalarına hız verdi ve mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. İşte o şok eden paylaşım!