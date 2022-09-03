- 03 Eyl 2022 - 21:22

Birce Akalay'ın Kazancını Duyan Gören Mosmor Kalıyor! Asgari Ücretli Vatandaş İsyan Etmeye Başladı; "Biz Boşa Sürünüyoruz!" Ev, Araba, Arsa...

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Birce Akalay, hem güzelliği hem de ortaya çıkardığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle İbrahim Çelikkol ile sürekli adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncunun dâhil olduğu projeler sayesinde elde ettiği kazanç ise duyanların aklını yerinden oynattı. Asgari ücretle geçinen kullanıcıların yaptığı yorumlarsa ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...

2017 yılında aynı projede rol aldığı ve sonrasında da oldukça yakın ilişki sürdüren İbrahim Çelikkol ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan Birce Akalay’ın kazancını duyanlar çılgına döndü. Olanlar karşısında sessizliğini koruyamayan vatandaşların yaptığı yorumlarsa oldukça dikkat çekiciydi. Kazancını katlamak için eve arsaya ve arabaya yatırım yaptığı iddia edilen ünlü oyuncu bakın bölüm başına ne kadar kazanıyormuş!

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03 Eyl 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

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Birce Akalay'ın Kazancını Duyan Gören Mosmor Kalıyor! Asgari Ücretli Vatandaş İsyan Etmeye Başladı; "Biz Boşa Sürünüyoruz!" Ev, Araba, Arsa... mask
Birce Akalay'ın Kazancını Duyan Gören Mosmor Kalıyor! Asgari Ücretli Vatandaş İsyan Etmeye Başladı; "Biz Boşa Sürünüyoruz!" Ev, Araba, Arsa...
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