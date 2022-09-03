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03 Eyl 2022 - 21:22

Birce Akalay'ın Kazancını Duyan Gören Mosmor Kalıyor! Asgari Ücretli Vatandaş İsyan Etmeye Başladı; "Biz Boşa Sürünüyoruz!" Ev, Araba, Arsa...

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Birce Akalay, hem güzelliği hem de ortaya çıkardığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle İbrahim Çelikkol ile sürekli adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncunun dâhil olduğu projeler sayesinde elde ettiği kazanç ise duyanların aklını yerinden oynattı. Asgari ücretle geçinen kullanıcıların yaptığı yorumlarsa ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...