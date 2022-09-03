- 03 Eyl 2022 - 21:22

Acun Ilıcalı Tir Tir Titriyor! O İsimler Bir Araya Gelince; Dedikodu Kazanı Kaynadıkça Kaynadı! Sarmaş Dolaş Halleri Çıldırttı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve resmen kan – ter - gözyaşı üçlüsüyle yarışan yarışmacıların bir araya geldiği Survivor bitse de ne aşklar ne de dostluklar bitmiyor. Bir içecek firmasının lansmanında bir araya gelen Surivor yarışmacıları, yarışmada yaşadıkları gerilimleri bir kenara bırakıp sosyal hayatta yakın dostluklar inşa ettiler. O geceye dair birçok paylaşımsa art arda geldi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden yarışma Survivor bitmiş olsa da ne aşklar ne de arkadaşlıklar sona erdi. Yarışmada adeta birbirlerini yiyen, demediklerini bırakmayan yarışmacılar eski günleri geride bırakıp gündelik hayatlarında yakın ilişkiler kurdular. Ünlü bir içecek firmasının yapmış olduğu bir etkinlikte bir araya gelen yarışmacılardan renkli görüntüler de art arda geldi!

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03 Eyl 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

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