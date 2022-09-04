Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına…

Altın; güncel olaylardan etkilendiği gibi dolar kuru ve ONS altından da büyük çapta etkileniyor. Ons fiyatı uluslararası piyasalardaki değerinin düşüşe geçmesi, altının düşmesine neden olmuştu. Uzmanlar ise ONS altının giderek düşebileceğinin altını çizmişti. Bir yıl önce bu günler 480 – 500 lira civarında olan altın, bu yıl ise resmen 2 kat artış yaşamış durumda! Veriler böyle olunca altın alıcıları ise araştırmalarını yapıyor. İşte merak edilen altın fiyatları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!