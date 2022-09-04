Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına…
ABD Merkez Bankası başkanın yapmış olduğu açıklamalardan sonra altın, 100 yılda bir yaşayacağı depremi yaşamaya başladı! Yatırımcıya gelen kahreden haber ise kuyumcularda korku filminin çekilmesine neden oldu! Hafta başında 1020 lira civarında olan gram altın hafta ortasında 1000 liranın altına düşmüş ama Cuma gününü yükselerek kapatmıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın; güncel olaylardan etkilendiği gibi dolar kuru ve ONS altından da büyük çapta etkileniyor. Ons fiyatı uluslararası piyasalardaki değerinin düşüşe geçmesi, altının düşmesine neden olmuştu. Uzmanlar ise ONS altının giderek düşebileceğinin altını çizmişti. Bir yıl önce bu günler 480 – 500 lira civarında olan altın, bu yıl ise resmen 2 kat artış yaşamış durumda! Veriler böyle olunca altın alıcıları ise araştırmalarını yapıyor. İşte merak edilen altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.