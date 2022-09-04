Masterchef Somer Şef ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Kulakları Kanattı! “Şefim Çıtır Eş Modasına Mı Uydun?” 18 Yıllık Evliliğini Bitirmişti…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisiyle arasındaki yaş farkı kulakların kanamasına neden oldu! Birçok kişi ikili arasındaki uçurum yaş farkını duyunca; “Şefim çıtır eş modasına mı uydun?” yorumunda bulundu! 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Sivrioğlu’nun biricik aşkıyla yaş farkı tam tamına…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Şef, hem babacan tavırlarıyla hem de esprileriyle milyonları ekranlara kilitliyor. 51 yaşındaki Somer Sivrioğlu’nun kariyeri kadar özel hayatı da merak edilip araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Somer Şef ve sevgilisi arasındaki yaş farkı kaç?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.