Masterchef Somer Şef ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Kulakları Kanattı! “Şefim Çıtır Eş Modasına Mı Uydun?” 18 Yıllık Evliliğini Bitirmişti…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Şef, hem babacan tavırlarıyla hem de esprileriyle milyonları ekranlara kilitliyor. 51 yaşındaki Somer Sivrioğlu’nun kariyeri kadar özel hayatı da merak edilip araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Somer Şef ve sevgilisi arasındaki yaş farkı kaç?

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