Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat’ın resmen “Gerçek yüzü” ortaya çıktı! Müstehcen siteye kayıt olup orada yarı çıplak pozlar paylaşan Ebru Polat’ın o konusu unutulmamışken; görüntülerin tek tek basına sızması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte paylaşımlarıyla milyonları şoktan şoka sokan Ebru Polat’ı o halleri…
Dönem dönem iddialı çıkışlarıyla, giyim ve kuşamıyla gündem olan Ebru Polat, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. Her hamlesi ayrı bir olay olan Ebru Polat’ın “Gerçek yüzünün” ortaya çıkması ise sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle, fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Ebru Polat, bu kez bambaşka bir açıdan bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.