- 04 Eyl 2022 - 09:37 G: 04 Eyl 2022 - 09:40

Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat’ın resmen “Gerçek yüzü” ortaya çıktı! Müstehcen siteye kayıt olup orada yarı çıplak pozlar paylaşan Ebru Polat’ın o konusu unutulmamışken; görüntülerin tek tek basına sızması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte paylaşımlarıyla milyonları şoktan şoka sokan Ebru Polat’ı o halleri…

Dönem dönem iddialı çıkışlarıyla, giyim ve kuşamıyla gündem olan Ebru Polat, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. Her hamlesi ayrı bir olay olan Ebru Polat’ın “Gerçek yüzünün” ortaya çıkması ise sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle, fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Ebru Polat, bu kez bambaşka bir açıdan bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…

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04 Eyl 2022 - 09:37 Ankara- Yaşam

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Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!” mask
Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!”
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