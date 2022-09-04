- 04 Eyl 2022 - 09:58 G: 04 Eyl 2022 - 10:12

Alişan ve Buse Varol’un Kızları Eliz Kocaman Oldu! Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı; “Anasına Bak Kızını Al!” Ağzı, Burnu, Yüzü…

Mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol ve Alişan’ın minik kızları Eliz’in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda 1 yaşını kutlayan Eliz, resmen kocaman oldu! Babasıyla alakası olmayan ama annesinin hık deyip burnundan düşen Eliz’in son halini görenler; “Anasına bak kızını al” yorumlarında bulunmadan edemedi! İşte ağzı, burnu ve yüzüyle “Maşallah” dedirten Eliz’in o halleri…

2018 yılında büyük bir aşkla evlenen ve aşkları artarak devam eden Buse Varol ve Alişan çiftinin ilk çocukları Burak olmuştu. Babasının birebir kopyası olan Burak Tektaş, 2019’da dünyaya gelmişti. Alişan ve Buse Varol’u ilk kez anne – baba yapan Burak’a 2021 yaşında kardeşi Eliz’de eşlik etmişti. Henüz 1 yaşında olan Eliz’in son halini görenler “Maşallah” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eyl 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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