Alişan ve Buse Varol’un Kızları Eliz Kocaman Oldu! Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı; “Anasına Bak Kızını Al!” Ağzı, Burnu, Yüzü…

2018 yılında büyük bir aşkla evlenen ve aşkları artarak devam eden Buse Varol ve Alişan çiftinin ilk çocukları Burak olmuştu. Babasının birebir kopyası olan Burak Tektaş, 2019’da dünyaya gelmişti. Alişan ve Buse Varol’u ilk kez anne – baba yapan Burak’a 2021 yaşında kardeşi Eliz’de eşlik etmişti. Henüz 1 yaşında olan Eliz’in son halini görenler “Maşallah” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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