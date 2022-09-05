- 05 Eyl 2022 - 06:51

Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villa İlk Kez İfşa Oldu! Görüntüler Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten sızan görüntü herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Masterchef yarışmacıları için kesenin ağzını açtığı görülürken; yarışmacıların kaldığı villayı görenler ne diyeceğini şaşırdı! Havuzun 4+1 evden daha büyük olduğuna dair yorumlar yapılırken; birçok kişi ise yarışmacıların buna değmeyeceğini dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasına veda edecek ismin yerine gelecek olan yedek yarışmacı dün itibariyle belli olmuştu. Yedek yarışmacılar, önce kuru dolma yaparak daha sonra ise şeflerin kendilerine vermiş olduğu ürünle en iyi tabağı çıkartmaya çalışmışlardı ve Vural kadroya giren isim olmuştu. Yarışmanın ana kadrosunda bulunan Vural’ın sosyal medya üzerinden Acun Medya’nın evine ifşa etmesi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eyl 2022 - 06:51 Ankara- Yaşam

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