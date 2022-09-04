Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasına veda edecek ismin yerine gelecek olan yedek yarışmacı dün itibariyle belli olmuştu. Yedek yarışmacılar, önce kuru dolma yaparak daha sonra ise şeflerin kendilerine vermiş olduğu ürünle en iyi tabağı çıkartmaya çalışmışlardı ve Vural kadroya giren isim olmuştu. Yarışmanın ana kadrosunda bulunan Vural’ın sosyal medya üzerinden Acun Medya’nın evine ifşa etmesi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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