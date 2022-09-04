Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten sızan görüntü herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Masterchef yarışmacıları için kesenin ağzını açtığı görülürken; yarışmacıların kaldığı villayı görenler ne diyeceğini şaşırdı! Havuzun 4+1 evden daha büyük olduğuna dair yorumlar yapılırken; birçok kişi ise yarışmacıların buna değmeyeceğini dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasına veda edecek ismin yerine gelecek olan yedek yarışmacı dün itibariyle belli olmuştu. Yedek yarışmacılar, önce kuru dolma yaparak daha sonra ise şeflerin kendilerine vermiş olduğu ürünle en iyi tabağı çıkartmaya çalışmışlardı ve Vural kadroya giren isim olmuştu. Yarışmanın ana kadrosunda bulunan Vural’ın sosyal medya üzerinden Acun Medya’nın evine ifşa etmesi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.