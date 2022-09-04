Survivor Ekstra Masası Komple Dağıldı! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, O İsimlere Teklifler Gitti… Furkan Dede, Semih Öztürk, Murat Özarı’nın Koltuğu Sallantıda…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra masası komple dağıldı! Acun Ilıcalı’nın yeni kararı sonrasında; o isimlere tek tek teklif gitti. Furkan Dede, Semih Öztürk ve Murat Özarı’nın koltuğunun sallantıda olduğu da bu sayede görülmüş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her sezonu reyting rekorları kıran Survivor yarışması, “Dünyanın en zor realite yarışması” olarak biliniyor. Birbirinden farklı isimlerinde takım oluşturarak 6 ay boyunca kıyasıya mücadele verdiği yarışmadan sadece bir isim yarışmanın galibi çıkıyordu. Survivor All Star sezonunun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmanın ilk bölümünde son bölümüne kadar yorumlayıcı olarak bulunan Survivor Ekstra masasının komple değişeceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.