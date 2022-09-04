Survivor Ekstra Masası Komple Dağıldı! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, O İsimlere Teklifler Gitti… Furkan Dede, Semih Öztürk, Murat Özarı’nın Koltuğu Sallantıda…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her sezonu reyting rekorları kıran Survivor yarışması, “Dünyanın en zor realite yarışması” olarak biliniyor. Birbirinden farklı isimlerinde takım oluşturarak 6 ay boyunca kıyasıya mücadele verdiği yarışmadan sadece bir isim yarışmanın galibi çıkıyordu. Survivor All Star sezonunun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmanın ilk bölümünde son bölümüne kadar yorumlayıcı olarak bulunan Survivor Ekstra masasının komple değişeceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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