- 04 Eyl 2022 - 11:56 G: 04 Eyl 2022 - 12:13

Survivor Ekstra Masası Komple Dağıldı! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, O İsimlere Teklifler Gitti… Furkan Dede, Semih Öztürk, Murat Özarı’nın Koltuğu Sallantıda…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra masası komple dağıldı! Acun Ilıcalı’nın yeni kararı sonrasında; o isimlere tek tek teklif gitti. Furkan Dede, Semih Öztürk ve Murat Özarı’nın koltuğunun sallantıda olduğu da bu sayede görülmüş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her sezonu reyting rekorları kıran Survivor yarışması, “Dünyanın en zor realite yarışması” olarak biliniyor. Birbirinden farklı isimlerinde takım oluşturarak 6 ay boyunca kıyasıya mücadele verdiği yarışmadan sadece bir isim yarışmanın galibi çıkıyordu. Survivor All Star sezonunun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmanın ilk bölümünde son bölümüne kadar yorumlayıcı olarak bulunan Survivor Ekstra masasının komple değişeceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Eyl 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor Mu? Seyircinin Ağlamaktan İçi Dışına Çıkınca, Yapımcı “Mecburuz” Dedi! Ekip Ayağa Kalktı… Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor Mu? Seyircinin Ağlamaktan İçi Dışına Çıkınca, Yapımcı “Mecburuz” Dedi! Ekip Ayağa Kalktı… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacıları İçin Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!” mask
Masterchef Yarışmacıları İçin Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!”
Alişan ve Buse Varol’un Kızları Eliz Kocaman Oldu! Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı; “Anasına Bak Kızını Al!” Ağzı, Burnu, Yüzü… mask
Alişan ve Buse Varol’un Kızları Eliz Kocaman Oldu! Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı; “Anasına Bak Kızını Al!” Ağzı, Burnu, Yüzü…
Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!” mask
Ebru Polat’ın “Gerçek Yüzü” Sosyal Medyayı Salladı! Müstehcen Siteye Kayıt Olduğu Daha Unutulmamıştı; O Görüntüleri Tek Tek Basına Sızdı! “Yok Artık!”
Masterchef Somer Şef ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Kulakları Kanattı! “Şefim Çıtır Eş Modasına Mı Uydun?” 18 Yıllık Evliliğini Bitirmişti… mask
Masterchef Somer Şef ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Kulakları Kanattı! “Şefim Çıtır Eş Modasına Mı Uydun?” 18 Yıllık Evliliğini Bitirmişti…
Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına… mask
Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL