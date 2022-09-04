Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Eyl 2022 - 12:27

Hande Erçel’in Eski Aşkı Kerem Bürsin’in Son Hali Tanınır Gibi Değil! Saç Sakal Birbirine Karışmış; Jön Halleri Gitmiş… “Aşk Acısı Derbeder Etmiş!”

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’in son hali inanılır gibi değil! Saç sakal birbirine karışan Kerem Bürsin’in jön hallerinden eser kalmadığını gösterdi. Birçok kişi ise Kerem Bürsin’in o hallerini görünce; “Aşk acısı derbeder etmiş adamı” yorumlarında bulundular! İşte Kerem Bürsin’in çok konuşulan son hali…