- 04 Eyl 2022 - 12:27 G: 04 Eyl 2022 - 12:49

Hande Erçel’in Eski Aşkı Kerem Bürsin’in Son Hali Tanınır Gibi Değil! Saç Sakal Birbirine Karışmış; Jön Halleri Gitmiş… “Aşk Acısı Derbeder Etmiş!”

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’in son hali inanılır gibi değil! Saç sakal birbirine karışan Kerem Bürsin’in jön hallerinden eser kalmadığını gösterdi. Birçok kişi ise Kerem Bürsin’in o hallerini görünce; “Aşk acısı derbeder etmiş adamı” yorumlarında bulundular! İşte Kerem Bürsin’in çok konuşulan son hali…

Hande Erçel’le yaşamış olduğu aşkla milyonların kalbinde taht kuran Kerem Bürsin, her hamlesiyle dengeleri alt üst etmişti. Birlikte Maldivler tatiline giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarını havaalanında el ele tutuşarak göstermişlerdi. İlişkileri 1 yıl kadar süren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız ayrılma kararı almışlardı. Peki, Kerem Bürsin’in son hali nasıl?

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04 Eyl 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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