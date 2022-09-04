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04 Eyl 2022 - 12:57

5 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Kimi Kimsesi Yokmuş; Hiç Sevilmemiş! Her Şey Belge Belge Ortaya Döküldü! Herkese 50 Kişi, Ona Tek Kişi…

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkan 5 aylık hamile Fahriye Evcen’in kimi kimsenin, sevenin bile olmadığı gündeme bomba gibi düştü! Her şey belgelerle desteklenirken; sevenleri ise resmen yıkıldı! Herkese 50 kişinin, Evcen’e ise tek kişinin duygularını belirtmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…