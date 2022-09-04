- 04 Eyl 2022 - 12:57 G: 04 Eyl 2022 - 13:28

5 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Kimi Kimsesi Yokmuş; Hiç Sevilmemiş! Her Şey Belge Belge Ortaya Döküldü! Herkese 50 Kişi, Ona Tek Kişi…

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkan 5 aylık hamile Fahriye Evcen’in kimi kimsenin, sevenin bile olmadığı gündeme bomba gibi düştü! Her şey belgelerle desteklenirken; sevenleri ise resmen yıkıldı! Herkese 50 kişinin, Evcen’e ise tek kişinin duygularını belirtmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Burak Özçivit’le evlendikten sonra dizi dünyasında bulunmayan Fahriye Evcen, Karan doğumuyla birlikte ekranlardan iyice çekilmişti. Karan’dan bir olsun ayrılmak istemeyen Fahriye Evcen, en sonunda Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle çalışmayı kabul etmişti. Sadece 1 sezon dizide yer alan Fahriye Evcen’in diziden ayrılması sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdiyse yeniden sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eyl 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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