5 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Kimi Kimsesi Yokmuş; Hiç Sevilmemiş! Her Şey Belge Belge Ortaya Döküldü! Herkese 50 Kişi, Ona Tek Kişi…
Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkan 5 aylık hamile Fahriye Evcen’in kimi kimsenin, sevenin bile olmadığı gündeme bomba gibi düştü! Her şey belgelerle desteklenirken; sevenleri ise resmen yıkıldı! Herkese 50 kişinin, Evcen’e ise tek kişinin duygularını belirtmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Burak Özçivit’le evlendikten sonra dizi dünyasında bulunmayan Fahriye Evcen, Karan doğumuyla birlikte ekranlardan iyice çekilmişti. Karan’dan bir olsun ayrılmak istemeyen Fahriye Evcen, en sonunda Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle çalışmayı kabul etmişti. Sadece 1 sezon dizide yer alan Fahriye Evcen’in diziden ayrılması sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdiyse yeniden sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.