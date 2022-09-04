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04 Eyl 2022 - 13:31

Masterchef Barış Mehmet Şefe Kafayı Yedirtti! Yaptıkları Kabul Edilir Değil; Kapı Dışarıya Konulacak! Yüzü Kızarmadan Öyle Şeyler Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor! Barış’ın en sonunda Mehmet Şefe kafayı yedirttiği görülünce; sosyal medya zangır zangır sallandı! Kapı dışarıya konulacağına dair yorumlar alan Barış Demir’in yaptıkları ise kabul edilmedi! Yüzü kızarmadan şeflerin karşısında yaptıkları herkesi delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…