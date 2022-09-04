Masterchef Barış Mehmet Şefe Kafayı Yedirtti! Yaptıkları Kabul Edilir Değil; Kapı Dışarıya Konulacak! Yüzü Kızarmadan Öyle Şeyler Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor! Barış’ın en sonunda Mehmet Şefe kafayı yedirttiği görülünce; sosyal medya zangır zangır sallandı! Kapı dışarıya konulacağına dair yorumlar alan Barış Demir’in yaptıkları ise kabul edilmedi! Yüzü kızarmadan şeflerin karşısında yaptıkları herkesi delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yede yarışmacılar, kıyasıya bir mücadeleye girmiş ve ana kadroda bulunmak için şeflere hünerlerini göstermişlerdi. İki turun sonunda oyunu kazanan isim ana kadroya girmek için uzun uğraşlar veren Vural olmuştu. Yayınlanan bölümlerde yer alan Barış ise en sonunda şefleri çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.