Tarım Kredi Market Etiketlerin Alayını Yarıya İndirdi! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Böylesi İndirim 50 Yılda Bir Görünür…
Market savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Bim, Şok ve A101 gibi markaların ardından Tarım Kredi Market’te yaptı yine yapacağını! Ayçiçek yağı, et, yumurta, tereyağı, şeker gibi birçok temel ihtiyaç ürününde etiketleri resmen yarıya indiren Tarım Kredi Market, herkesi şok içerisinde bıraktı! Böylesi bir indirimin 50 yılda bir görüleceği gözler önüne serilirken; milyonlar ise akın akın Tarım Kredi Market’e koşmaya başladı! İşte merak edilenler…
Dönem dönem farklı ürünlerde farklı kampanyalar yapan Tarım Kredi Market, uygun fiyatlara alışveriş yapmak isteyenlere açık kapı bırakıyor. Ekonomik fiyatlarıyla her statüden kişiye hitap eden Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu son indirim, “Vurgun” olarak adlandırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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04 Eyl 2022 - 14:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.