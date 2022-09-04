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04 Eyl 2022 - 14:53

Tarım Kredi Market Etiketlerin Alayını Yarıya İndirdi! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Böylesi İndirim 50 Yılda Bir Görünür…

Market savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Bim, Şok ve A101 gibi markaların ardından Tarım Kredi Market’te yaptı yine yapacağını! Ayçiçek yağı, et, yumurta, tereyağı, şeker gibi birçok temel ihtiyaç ürününde etiketleri resmen yarıya indiren Tarım Kredi Market, herkesi şok içerisinde bıraktı! Böylesi bir indirimin 50 yılda bir görüleceği gözler önüne serilirken; milyonlar ise akın akın Tarım Kredi Market’e koşmaya başladı! İşte merak edilenler…