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04 Eyl 2022 - 15:57

Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Semih Öztürk Cephesinde Sular Durulmuyor! “Evli Adamlara…” Tv8’de Büyük Karışıklık Var! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasını yorumlayan Ekstra masasına yer alan Semih Öztürk’ün, Acun Ilıcalı’yla kanlı bıçaklı olduğu biliniyor. Suların durulmadığı olaylar yaşayan Semih Öztürk ve Acun Ilıcalı, Tv8’in büyük bir karışıklık yaşamasına neden oldu! Evli adamlara gönderilen resimleri açıklayacağını dile getiren Semih Öztürk cephesi, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…