- 07 Eyl 2022 - 21:59 G: 07 Eyl 2022 - 22:01

Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Fiyatlarına Yüzde 20 ile 25 Zam! O Tarihe Dikkat...

Artan enflasyon ve diğer etkenlerden dolayı zam alan alkol fiyatları herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Cepleri alev alev yakan bu durum, elleri kolları da titretti! Rakı, votka, viski ve bira fiyatları resmen uçup gitmeye başladı! İşte alkol tüketicileri tarafından araştırılan Mey içki grubuna 19 Eylül’de zam geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam gelmiş ve gözler gelecek olan alkol zammına çevrilmişti. Alkol zammının oranı bilinmiyordu fakat bir zammın geleceği gözle görülüyordu. Şimdiyse alkol tiryakilerine kahreden haber verildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla hangi ürünlerde fiyatların artış yaşayacağını göstermiş oldu! Peki, 19 Eylül itibariyle alkol fiyatları ne kadar olacak...

Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam Haberi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından alkol zamları hakkında paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda yeni rakı gibi içkileri üreten firmanın maliyet artışları sebebiyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubuna 19 Eylül’de zam geleceğini duyurdu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından alkollü içeceklerden şaraba yüzde 20 ile yüzde 25 arasında zam yapılacağını duyurdu. İşte zam gelecek Mey Diageo, rakı, votka, viski, cin, likör, rom, tekila ve şarap satışı yapıyor.

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07 Eyl 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Fiyatlarına Yüzde 20 ile 25 Zam! O Tarihe Dikkat... mask
Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Fiyatlarına Yüzde 20 ile 25 Zam! O Tarihe Dikkat...
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