Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları Uçtu Gidiyor! İşte 4 Eylül Alkol Fiyatları…
Artan enflasyon ve diğer etkenlerden dolayı zam alan alkol fiyatları herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Cepleri alev alev yakan bu durum, elleri kolları da titretti! Rakı, votka, viski ve bira fiyatları resmen uçup gitmeye başladı! İşte alkol tüketicileri tarafından araştırılan 4 Eylül alkol fiyatlarının güncel hali…
Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam gelmiş ve gözler gelecek olan alkol zammına çevrilmişti. Alkol zammının oranı bilinmiyordu fakat bir zammın geleceği gözle görülüyordu. Şimdiyse alkol tiryakilerine kahreden haber verildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla hangi ürünlerde fiyatların artış yaşayacağını göstermiş oldu! Peki, 4 Eylül itibariyle alkol fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.