- 04 Eyl 2022 - 16:28 G: 04 Eyl 2022 - 16:47

Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları Uçtu Gidiyor! İşte 4 Eylül Alkol Fiyatları…

Artan enflasyon ve diğer etkenlerden dolayı zam alan alkol fiyatları herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Cepleri alev alev yakan bu durum, elleri kolları da titretti! Rakı, votka, viski ve bira fiyatları resmen uçup gitmeye başladı! İşte alkol tüketicileri tarafından araştırılan 4 Eylül alkol fiyatlarının güncel hali…

Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam gelmiş ve gözler gelecek olan alkol zammına çevrilmişti. Alkol zammının oranı bilinmiyordu fakat bir zammın geleceği gözle görülüyordu. Şimdiyse alkol tiryakilerine kahreden haber verildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla hangi ürünlerde fiyatların artış yaşayacağını göstermiş oldu! Peki, 4 Eylül itibariyle alkol fiyatları ne kadar oldu?

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04 Eyl 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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