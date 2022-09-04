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04 Eyl 2022 - 16:28

Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları Uçtu Gidiyor! İşte 4 Eylül Alkol Fiyatları…

Artan enflasyon ve diğer etkenlerden dolayı zam alan alkol fiyatları herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Cepleri alev alev yakan bu durum, elleri kolları da titretti! Rakı, votka, viski ve bira fiyatları resmen uçup gitmeye başladı! İşte alkol tüketicileri tarafından araştırılan 4 Eylül alkol fiyatlarının güncel hali…