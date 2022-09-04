Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Eyl 2022 - 17:06

Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Hayalleri Hayal Oldu; Şampiyonluğa “Elveda” Dedi! Metin, Fatma Nur, Burak, Ayaz… O İsim Gidiyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten evine dönen isim ifşa edildi! Hayalleri hayal olup; şampiyonluğa “Elveda” diyecek olan yarışmacının kim olduğunu duyanlar ise ikiye ayrıldı! Metin, Fatma Nur, Burak ve Ayaz gibi isimlerin potada olduğu yarışmada yaşanacak olan veda bakın bakalım kimden gelecek!