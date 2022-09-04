- 04 Eyl 2022 - 17:06 G: 04 Eyl 2022 - 17:29

Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Hayalleri Hayal Oldu; Şampiyonluğa “Elveda” Dedi! Metin, Fatma Nur, Burak, Ayaz… O İsim Gidiyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten evine dönen isim ifşa edildi! Hayalleri hayal olup; şampiyonluğa “Elveda” diyecek olan yarışmacının kim olduğunu duyanlar ise ikiye ayrıldı! Metin, Fatma Nur, Burak ve Ayaz gibi isimlerin potada olduğu yarışmada yaşanacak olan veda bakın bakalım kimden gelecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedek yarışmacılar, ana kadroya girmek için önce kuru dolma yemeğiyle daha sonra ise şeflerin istediği ürünle tüm çabalarını göstermişlerdi. Gecenin sonunda ise kadroya giren isim; defalarca kez kadroya girmekten son anda ayrılan Vural olmuştu! Yeni bölümde ise eleme potasına giden 6 isimden sadece birisi hayallerine veda edecekti. Peki, o isim kim oldu?

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04 Eyl 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

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