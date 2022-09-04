58’lik Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Yaşıtlarının Dizleri Ağrıyor! Şu Haline Bak!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hülya Avşar, en son olarak; yıllar sonra kabul ettiği Masumiyet dizisinde yer almıştı. Oldukça mükemmel bir şekilde karakterini sergileyen Hülya Avşar, gelecek olan teklifi ancak ve ancak içine sinerse kabul edeceğini açıklamıştı. Sahnelerde boy gösteren Hülya Avşar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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