58’lik Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Yaşıtlarının Dizleri Ağrıyor! Şu Haline Bak!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
58 yaşındaki Hülya Avşar; kasığına kadar açılan dekoltesiyle başları döndürdü! Hayran kitlesinden “Yaşıtlarının dizleri ağrıyor! Şu haline bak” yorumlarını arka arkaya alan Hülya Avşar, yıllar geçse de yaşına yaş katsa da halen dünyanın en güzel kadınlarından biri olduğunu göstermiş oldu! Peki, Avşar Kızı nasıl bir paylaşımda bulundu?
Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hülya Avşar, en son olarak; yıllar sonra kabul ettiği Masumiyet dizisinde yer almıştı. Oldukça mükemmel bir şekilde karakterini sergileyen Hülya Avşar, gelecek olan teklifi ancak ve ancak içine sinerse kabul edeceğini açıklamıştı. Sahnelerde boy gösteren Hülya Avşar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.