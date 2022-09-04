- 04 Eyl 2022 - 17:29 G: 04 Eyl 2022 - 18:07

58’lik Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Yaşıtlarının Dizleri Ağrıyor! Şu Haline Bak!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

58 yaşındaki Hülya Avşar; kasığına kadar açılan dekoltesiyle başları döndürdü! Hayran kitlesinden “Yaşıtlarının dizleri ağrıyor! Şu haline bak” yorumlarını arka arkaya alan Hülya Avşar, yıllar geçse de yaşına yaş katsa da halen dünyanın en güzel kadınlarından biri olduğunu göstermiş oldu! Peki, Avşar Kızı nasıl bir paylaşımda bulundu?

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hülya Avşar, en son olarak; yıllar sonra kabul ettiği Masumiyet dizisinde yer almıştı. Oldukça mükemmel bir şekilde karakterini sergileyen Hülya Avşar, gelecek olan teklifi ancak ve ancak içine sinerse kabul edeceğini açıklamıştı. Sahnelerde boy gösteren Hülya Avşar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Eyl 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Hayalleri Hayal Oldu; Şampiyonluğa “Elveda” Dedi! Metin, Fatma Nur, Burak, Ayaz… O İsim Gidiyor! mask
Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Hayalleri Hayal Oldu; Şampiyonluğa “Elveda” Dedi! Metin, Fatma Nur, Burak, Ayaz… O İsim Gidiyor!
Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları Uçtu Gidiyor! İşte 4 Eylül Alkol Fiyatları… mask
Alkol Fiyatlarına El Kol Titreten; Cepleri Alev Alev Yakan Zam! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları Uçtu Gidiyor! İşte 4 Eylül Alkol Fiyatları…
Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Semih Öztürk Cephesinde Sular Durulmuyor! “Evli Adamlara…” Tv8’de Büyük Karışıklık Var! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Semih Öztürk Cephesinde Sular Durulmuyor! “Evli Adamlara…” Tv8’de Büyük Karışıklık Var! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisine Elinde Bavulla Gelecek İsim Belli Oldu! Kadersiz Dilek’in Vedasından Sonra Bomba İsim Geliyor! Her Şey Afişte Açıklandı… mask
Gönül Dağı Dizisine Elinde Bavulla Gelecek İsim Belli Oldu! Kadersiz Dilek’in Vedasından Sonra Bomba İsim Geliyor! Her Şey Afişte Açıklandı…
Tarım Kredi Market Etiketlerin Alayını Yarıya İndirdi! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Böylesi İndirim 50 Yılda Bir Görünür… mask
Tarım Kredi Market Etiketlerin Alayını Yarıya İndirdi! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Böylesi İndirim 50 Yılda Bir Görünür…
Survivor Nisa’nın Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! “Evlilik En Çok Sana Yaramış!” İncecik Bel, Süper Fizik… “İyice Açıldın Saçıldın” mask
Survivor Nisa’nın Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! “Evlilik En Çok Sana Yaramış!” İncecik Bel, Süper Fizik… “İyice Açıldın Saçıldın”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL