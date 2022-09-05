- 05 Eyl 2022 - 06:34 G: 05 Eyl 2022 - 06:49

Masterchef Jürisi Somer Şefin Sakalsız Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Sakalı Kim Bulduysa Allah Ondan Razı Olsun!” “Somer Şef Olamaz!” Tek Bir Kare…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Şefin, sakalsız hallerini görenler tanıyamadı; defalarca kez tekrar tekrar baktı! Birçok kişi ise “allah sakalı bulandan razı olsun yorumlarında bulundular! Somer Şefin, tek kare resimdeki kişi olmayacağını dile getiren sevenleri ise şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedek kadrodan Vural isimli iddialı yarışmacı ana kadroya giren isim olmuştu. Somer Şef ise Vural’ı tebrik etmişti. Yıllardır babacan tavırları, hem soğuk hem sıcak esprileriyle, profesyonel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu’nun yıllar önceki sakalsız hali, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…

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05 Eyl 2022 - 06:34 Ankara- Yaşam

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