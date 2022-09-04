Masterchef Somer Şefin Sakalsız Halini Gören Tanıyamıyor! “Sakalı Kim Bulduysa Allah Ondan Razı Olsun!” “Somer Şef Olamaz!” Tek Bir Kare…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Şefin, sakalsız hallerini görenler tanıyamadı; defalarca kez tekrar tekrar baktı! Birçok kişi ise “allah sakalı bulandan razı olsun yorumlarında bulundular! Somer Şefin, tek kare resimdeki kişi olmayacağını dile getiren sevenleri ise şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedek kadrodan Vural isimli iddialı yarışmacı ana kadroya giren isim olmuştu. Somer Şef ise Vural’ı tebrik etmişti. Yıllardır babacan tavırları, hem soğuk hem sıcak esprileriyle, profesyonel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu’nun yıllar önceki sakalsız hali, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.