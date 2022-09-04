İrem Derici’nin Sütyenli Paylaşımı Başları Döndürdü! Göğüs Dekoltesine Boğdu; Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Dekolte Kraliçesi!” Yorumlar Arka Arkaya…
İddialı çıkışları ve kıyafet tarzıyla sık sık gündem olan İrem Derici’nin sütyenli paylaşımı resmen başları döndürdü! Hayranlarını adeta göğüs dekoltesine boğan İrem Derici, görenlerin hayran kalıp, mest olmasına neden oldu! Sevenlerinden “Dekolte kraliçesi” yorumlarını alan İrem Derici, yorumları arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cem Belevi’yle yaşamış olduğu olaylı aşkla akıllara kazınan İrem Derici, ilk kez aldatıldığını İbo Show’da dile getirmişti. Daha sonra ise Cem Belevi’yle yeniden barışmış ama aradığı aşkı bulamamıştı çünkü bir daha aldatılmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen ama kariyerinde zirveye çıkan İrem Derici’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iddialı paylaşım, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.