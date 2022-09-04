İrem Derici’nin Sütyenli Paylaşımı Başları Döndürdü! Göğüs Dekoltesine Boğdu; Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Dekolte Kraliçesi!” Yorumlar Arka Arkaya…

Cem Belevi’yle yaşamış olduğu olaylı aşkla akıllara kazınan İrem Derici, ilk kez aldatıldığını İbo Show’da dile getirmişti. Daha sonra ise Cem Belevi’yle yeniden barışmış ama aradığı aşkı bulamamıştı çünkü bir daha aldatılmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen ama kariyerinde zirveye çıkan İrem Derici’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iddialı paylaşım, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!