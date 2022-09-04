Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’a Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Resmen Evini, Arsasını Üstüne Yapacak; Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki…
SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz’den ayrılan Murat Yıldırım’ın ışık hızında Teşkilat dizisine girmiş olması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse Murat Yıldırım’ın Teşkilat dizisinden alacağı ödeme ortaya çıktı! Yapımcının resmen evini, arabasını üstüne yaptığı Murat Yıldırım, “Neden ayrıldığı belli oldu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisinin yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenirken; dizinin sete çıktığı gün final haberi gelmişti. İkinci sezonu yayınlanmadan kaldırılan Aziz dizisinin bitme sebebi ise Murat Yıldırım olarak gösterilmişti. Dizi biter bitmez Teşkilat dizisine geçen Murat Yıldırım’ın alacağı paranın ise haddi hesabı yok! Peki, neler kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.