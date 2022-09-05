- 05 Eyl 2022 - 06:32

Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Kesenin Ağzını Açtı... Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki…

SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz’den ayrılan Murat Yıldırım’ın ışık hızında Teşkilat dizisine girmiş olması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse Murat Yıldırım’ın Teşkilat dizisinden alacağı ödeme ortaya çıktı! Yapımcının resmen evini, arabasını üstüne yaptığı Murat Yıldırım, “Neden ayrıldığı belli oldu” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisinin yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenirken; dizinin sete çıktığı gün final haberi gelmişti. İkinci sezonu yayınlanmadan kaldırılan Aziz dizisinin bitme sebebi ise Murat Yıldırım olarak gösterilmişti. Dizi biter bitmez Teşkilat dizisine geçen Murat Yıldırım’ın alacağı paranın ise haddi hesabı yok! Peki, neler kadar?

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05 Eyl 2022 - 06:32 Ankara- Yaşam

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