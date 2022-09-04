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04 Eyl 2022 - 19:56

Masterchef Yarışmacısından Şeflere Hakaret! 5 Yıldır Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Acun Ilıcalı’nın Enselerinden Tuttuğu Gibi Atmasına Ramak Var! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılardan şeflere resmen hakaret geldi! 5 yıldır böyle bir şeyin hiç yaşanmaması göz önünde bulundurulunca; seyirciler bu duruma “Rezillik” yorumlarında bulundular! Acun Ilıcalı’nın enselerinden tuttuğu gibi yarışmacıları yaka paça dışarı atacağı gündem olurken, yaşananlar sonra birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…