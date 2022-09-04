- 04 Eyl 2022 - 19:56 G: 04 Eyl 2022 - 20:08

Masterchef Yarışmacısından Şeflere Hakaret! 5 Yıldır Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Acun Ilıcalı’nın Enselerinden Tuttuğu Gibi Atmasına Ramak Var! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılardan şeflere resmen hakaret geldi! 5 yıldır böyle bir şeyin hiç yaşanmaması göz önünde bulundurulunca; seyirciler bu duruma “Rezillik” yorumlarında bulundular! Acun Ilıcalı’nın enselerinden tuttuğu gibi yarışmacıları yaka paça dışarı atacağı gündem olurken, yaşananlar sonra birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar yedeklerden kadroya girebilmek adına büyük bir çaba sarf etmişti. İki turun sonunda ise en iyi yemeği yapan kişi Vural olmuştu. Ana kadroda yerini alacak olan Vural, sevenlerinin yüzünü güldürmüştü. Yarışmanın yayınlanan bölümünde şeflere edilen hakaret ise çizginin aşılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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04 Eyl 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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