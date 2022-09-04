Masterchef Yarışmacısından Şeflere Hakaret! 5 Yıldır Şok Eden İlk Olay! Acun Ilıcalı’nın Enselerinden Tuttuğu Gibi Atmasına Ramak Var! “Yazıklar Olsun!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılardan şeflere resmen hakaret geldi! 5 yıldır böyle bir şeyin hiç yaşanmaması göz önünde bulundurulunca; seyirciler bu duruma “Rezillik” yorumlarında bulundular! Acun Ilıcalı’nın enselerinden tuttuğu gibi yarışmacıları yaka paça dışarı atacağı gündem olurken, yaşananlar sonra birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar yedeklerden kadroya girebilmek adına büyük bir çaba sarf etmişti. İki turun sonunda ise en iyi yemeği yapan kişi Vural olmuştu. Ana kadroda yerini alacak olan Vural, sevenlerinin yüzünü güldürmüştü. Yarışmanın yayınlanan bölümünde şeflere edilen hakaret ise çizginin aşılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.