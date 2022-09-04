Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer…

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu tarafından ekranlara gelen Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğüne dair bir algı yaratılmıştı. Hem farklı senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çeken Yargı dizisinin yeni sezonuna ait ilk fragmanda yayınlandı ve film koptu! Tamamen bir ters köşeyle sevenlerinin karşısına çıkan Yargı’da Ceylin’in Ilgaz’ı değil, başka birisini öldürdüğü; Ilgaz’ın ise cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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