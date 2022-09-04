- 04 Eyl 2022 - 20:25 G: 04 Eyl 2022 - 20:45

Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’nın yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı ve gelen fragmanla milyonlar ikiye bölündü! Ceylin’in Ilgaz’ı değil ama o ismi öldürmüş olması, sosyal medyayı zangır zangır salladı! Ilgaz’ın cinayetine ait ilk detaylarda defter defter dökülmüş oldu! Peki, Yargı dizisinin ikinci sezonunda neler olacak?

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu tarafından ekranlara gelen Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğüne dair bir algı yaratılmıştı. Hem farklı senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çeken Yargı dizisinin yeni sezonuna ait ilk fragmanda yayınlandı ve film koptu! Tamamen bir ters köşeyle sevenlerinin karşısına çıkan Yargı’da Ceylin’in Ilgaz’ı değil, başka birisini öldürdüğü; Ilgaz’ın ise cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eyl 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer…
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