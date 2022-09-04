Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’nın yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı ve gelen fragmanla milyonlar ikiye bölündü! Ceylin’in Ilgaz’ı değil ama o ismi öldürmüş olması, sosyal medyayı zangır zangır salladı! Ilgaz’ın cinayetine ait ilk detaylarda defter defter dökülmüş oldu! Peki, Yargı dizisinin ikinci sezonunda neler olacak?
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu tarafından ekranlara gelen Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğüne dair bir algı yaratılmıştı. Hem farklı senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çeken Yargı dizisinin yeni sezonuna ait ilk fragmanda yayınlandı ve film koptu! Tamamen bir ters köşeyle sevenlerinin karşısına çıkan Yargı’da Ceylin’in Ilgaz’ı değil, başka birisini öldürdüğü; Ilgaz’ın ise cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.