Demet Özdemir’den Taze Kocasına İlan-ı Aşk! Çiçeği Burnunda Halleriyle Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Seda Sayan’ın Aşkı Bile Bir Hiç!”
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünü 2022’ye damgasını vurmuştu. Çiçeği burnunda Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’a ilan-ı aşk etmesi ise gözlerden kaçmadı! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşkının bile Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkının yanında sönük kaldığına dair yorumlar yapılırken; Özdemir’den gelen hamle herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldıklarını göstermişlerdi! Evlenme teklifinden birkaç ay sonra Özdemir ve Koç çifti, isteme ve nişan töreni yapmışlardı. İstemenin üzerinden çok geçmeden nikah tarihlerini alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 28 Ağustos’ta evlenmişlerdi. Peki, Demet Özdemir ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.