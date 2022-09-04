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04 Eyl 2022 - 22:26

Demet Özdemir’den Taze Kocasına İlan-ı Aşk! Çiçeği Burnunda Halleriyle Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Seda Sayan’ın Aşkı Bile Bir Hiç!”

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünü 2022’ye damgasını vurmuştu. Çiçeği burnunda Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’a ilan-ı aşk etmesi ise gözlerden kaçmadı! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşkının bile Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkının yanında sönük kaldığına dair yorumlar yapılırken; Özdemir’den gelen hamle herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…