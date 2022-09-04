- 04 Eyl 2022 - 22:26

Demet Özdemir’den Taze Kocasına İlan-ı Aşk! Çiçeği Burnunda Halleriyle Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Seda Sayan’ın Aşkı Bile Bir Hiç!”

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünü 2022’ye damgasını vurmuştu. Çiçeği burnunda Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’a ilan-ı aşk etmesi ise gözlerden kaçmadı! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşkının bile Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkının yanında sönük kaldığına dair yorumlar yapılırken; Özdemir’den gelen hamle herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldıklarını göstermişlerdi! Evlenme teklifinden birkaç ay sonra Özdemir ve Koç çifti, isteme ve nişan töreni yapmışlardı. İstemenin üzerinden çok geçmeden nikah tarihlerini alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 28 Ağustos’ta evlenmişlerdi. Peki, Demet Özdemir ne yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Eyl 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimi Öldürdüğü Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Ilgaz’ın Cinayet Detayları Defter Defter Döküldü! Meğer…
İrem Derici’nin Sütyenli Paylaşımı Başları Döndürdü! Göğüs Dekoltesine Boğdu; Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Dekolte Kraliçesi!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
İrem Derici’nin Sütyenli Paylaşımı Başları Döndürdü! Göğüs Dekoltesine Boğdu; Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Dekolte Kraliçesi!” Yorumlar Arka Arkaya…
Masterchef Yarışmacısından Şeflere Hakaret! 5 Yıldır Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Acun Ilıcalı’nın Enselerinden Tuttuğu Gibi Atmasına Ramak Var! “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Yarışmacısından Şeflere Hakaret! 5 Yıldır Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Acun Ilıcalı’nın Enselerinden Tuttuğu Gibi Atmasına Ramak Var! “Yazıklar Olsun!”
58’lik Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Yaşıtlarının Dizleri Ağrıyor! Şu Haline Bak!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… mask
58’lik Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Yaşıtlarının Dizleri Ağrıyor! Şu Haline Bak!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Masterchef Somer Şefin Sakalsız Halini Gören Tanıyamıyor! “Sakalı Kim Bulduysa Allah Ondan Razı Olsun!” “Somer Şef Olamaz!” Tek Bir Kare… mask
Masterchef Somer Şefin Sakalsız Halini Gören Tanıyamıyor! “Sakalı Kim Bulduysa Allah Ondan Razı Olsun!” “Somer Şef Olamaz!” Tek Bir Kare…
Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’a Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Resmen Evini, Arsasını Üstüne Yapacak; Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki… mask
Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’a Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Resmen Evini, Arsasını Üstüne Yapacak; Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL