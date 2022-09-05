- 05 Eyl 2022 - 09:26 G: 05 Eyl 2022 - 09:30

Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor!

Altın fiyatlarında her şey yerle bir oldu! Kuyumcuların kafayı yiyeceği gözler önüne serilirken; artık altının alınır vaziyette olmadığı görüldü! Tek bir gram altının güncel fiyatını görenler ise “İmdat” diyerek bağırmaya başladı! Milyonların dikkatini üzerine çeken altının, 5 Eylül itibariyle hem yatırımcısı hem de alıcısı tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi kuyumculara gir – çık yapıyor. Altının son halini görenler ise resmen kafayı yiyor, kuyumcudan çıkarken; “İmdat” diyerek bağırıyor. Giderek artışta olan altının haftanın ilk günü olan Pazartesi’ne nasıl başladığı ise merak konusu oldu! İşte çeyrek, gram ve yarım gibi altın çeşitlerinin güncel fiyatları…

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05 Eyl 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor! mask
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor!
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