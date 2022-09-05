Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor!
Altın fiyatlarında her şey yerle bir oldu! Kuyumcuların kafayı yiyeceği gözler önüne serilirken; artık altının alınır vaziyette olmadığı görüldü! Tek bir gram altının güncel fiyatını görenler ise “İmdat” diyerek bağırmaya başladı! Milyonların dikkatini üzerine çeken altının, 5 Eylül itibariyle hem yatırımcısı hem de alıcısı tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi kuyumculara gir – çık yapıyor. Altının son halini görenler ise resmen kafayı yiyor, kuyumcudan çıkarken; “İmdat” diyerek bağırıyor. Giderek artışta olan altının haftanın ilk günü olan Pazartesi’ne nasıl başladığı ise merak konusu oldu! İşte çeyrek, gram ve yarım gibi altın çeşitlerinin güncel fiyatları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.