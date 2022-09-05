- 05 Eyl 2022 - 10:21 G: 05 Eyl 2022 - 10:25

Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 5 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yeni bir haftaya uyanmış olan Ankaralılar, bölgelerinde devam eden elektrik şebekesi çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintileri konusunda araştırma yapmaya başlıyor. Ankara’nın tüm ilçelerinde ara ara elektrik şebekesi çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ ise, bu konu hakkında bir duyuru mesajı yayınlamış bulunuyor. Peki, 5 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 5 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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05 Eyl 2022 - 10:21 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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