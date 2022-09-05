Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 5 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanmış olan Ankaralılar, bölgelerinde devam eden elektrik şebekesi çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintileri konusunda araştırma yapmaya başlıyor. Ankara’nın tüm ilçelerinde ara ara elektrik şebekesi çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ ise, bu konu hakkında bir duyuru mesajı yayınlamış bulunuyor. Peki, 5 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 5 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...