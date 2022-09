Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Bebek Mesajı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Yaptı Paylaşımı Herkesi Mosmor Etti! Oğulcan Engin Şimdi Kafayı Duvarlara Vurmaya Başlayacak!

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, hayatının aşkını bulduğunu her fırsatta gösteriyordu. Nisan ayında sade ve sessiz bir biçimde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, soluğu Paris’te almıştı. Hem balayı yapan hem de düğün fotoğraflarını çektiren Ökten çifti, hayranlarıyla her anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’dan gelen son paylaşım, bebek iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

