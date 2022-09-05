- 05 Eyl 2022 - 10:36 G: 05 Eyl 2022 - 10:47

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Bebek Mesajı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Yaptı Paylaşımı Herkesi Mosmor Etti! Oğulcan Engin Şimdi Kafayı Duvarlara Vurmaya Başlayacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten yine hamilelik iddialarıyla gündeme geldiler! Seda Sayan’dan gelen bebek mesajı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Oğulcan Engin’in bu paylaşım sonrasında kafaları duvarlara vuracağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, hayatının aşkını bulduğunu her fırsatta gösteriyordu. Nisan ayında sade ve sessiz bir biçimde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, soluğu Paris’te almıştı. Hem balayı yapan hem de düğün fotoğraflarını çektiren Ökten çifti, hayranlarıyla her anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’dan gelen son paylaşım, bebek iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eyl 2022 - 10:36 Ankara- Yaşam

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Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Bebek Mesajı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Yaptı Paylaşımı Herkesi Mosmor Etti! Oğulcan Engin Şimdi Kafayı Duvarlara Vurmaya Başlayacak! mask
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Bebek Mesajı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Yaptı Paylaşımı Herkesi Mosmor Etti! Oğulcan Engin Şimdi Kafayı Duvarlara Vurmaya Başlayacak!
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