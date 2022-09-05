Yasak Elma Dizisinden Yeni Bir Aşk Daha Çıktı! O İsimler Dost Düşman Çatlata Çatlata… “Olmaz” Denilen Ne Varsa Hepsi Oluyor! “Pes!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yeni bir aşk daha çıktı! O isimlerin yan yana gelmesi ise dostu düşmanı çatır çatır çatlattı. Akıların ucundan bile geçmeyen o birlikteliğe herkes “Olmaz” gözüyle bakarken; sosyal medya resmen sallanmaya başladı! Peki, Yasak Elma cephesinde neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinin ekranlara gelmesine çok kısa bir süre kaldı! Çalışmaların başladığı Yasak Elma dizisinden çıkan aşksa sosyal medyayı zangır zangır salladı! Peki, Hangi isimler aşk yaşamaya başladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.