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05 Eyl 2022 - 11:24

Yasak Elma Dizisinden Yeni Bir Aşk Daha Çıktı! O İsimler Dost Düşman Çatlata Çatlata… “Olmaz” Denilen Ne Varsa Hepsi Oluyor! “Pes!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yeni bir aşk daha çıktı! O isimlerin yan yana gelmesi ise dostu düşmanı çatır çatır çatlattı. Akıların ucundan bile geçmeyen o birlikteliğe herkes “Olmaz” gözüyle bakarken; sosyal medya resmen sallanmaya başladı! Peki, Yasak Elma cephesinde neler oluyor?