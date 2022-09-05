Seda Bakan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Bakan’ın Kaç Çocuğu Var Ne Zaman Evlendi? Hadise Müjdeli Haberi Duyurmuştu…
Ekranların sempatik yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz gün ikinci kez anne oldu. Hadise’nin verdiği müjde ile doğumunun gerçekleştirildiği öğrenilen Seda Bakan, doğum sonrası ilk kez konuştu. İşte Seda Bakan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz gün ikinci kez anne oldu. Hadise’nin verdiği müjde ile doğumunun gerçekleştirildiği öğrenilen Seda Bakan, doğum sonrası ilk kez konuştu. Seda Bakan’ın açıklamaları sonrasında ise, magazin takipçilerinin yakın radarına girmesi kaçınılmaz oldu! Peki, Seda Bakan kimdir, kaç yaşındadır? Seda Bakan’ın kaç çocuğu var ne zaman evlendi? İşte, detaylar…
05 Eyl 2022 - 11:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.