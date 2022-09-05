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05 Eyl 2022 - 11:58

Masterchef Vural Burnaz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Masterchef Vural Burnaz Neden Eşinden Boşandı, Çocuğu Var Mı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının asıl yarışında elemeler başladı. Elemeler ile birlikte yedekten gelen isimlerin de kendisine kadroda yer bulmaya başladığı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında kadroya dahil olan son isim, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Vural Burnaz oldu! İşte Vural Burnaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....