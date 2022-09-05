Masterchef Onur Biçim Kimdir, Kaç Yaşındadır? Masterchef Onur Biçim Elendi; Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Onur Biçim… 

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında eleme heyecanı başladı. Asıl yarışında her hafta birine veda etmeye başlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bu hafta eleme potasına giren isimler Görkem, Burak, Ayaz, Onur, Metin ve Fatma Nur oldu. Bu isimlerden biri olan Onur Biçim’in kim olduğu ise, MasterChef Türkiye 2022 yarışması izleyenleri tarafından merak edilir hale geldi! Peki, Masterchef Onur Biçim kimdir, kaç yaşındadır? Masterchef Onur Biçim aslen nereli, yarışmaya nereden katıldı? Masterchef Onur Biçim elendi mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...