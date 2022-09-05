- 05 Eyl 2022 - 12:17

Araç Sahiplerine Bir Müjde Daha! Motorin ve Benzin ’de Bir İndirim Daha! İşte Güncel Akaryakıt İndirimleri ve 5 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği ve fiyatları sürekli olarak değişen akaryakıtlarda son olarak verilen müjdeli indirim haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. İşte güncel akaryakıt indirimleri ve 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları.

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemlerin etkisinde kalan alanlardan biri de akaryakıtlar. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile fiyatları gün gün değişen benzin, motorin ve LPG’de ise son zamanlarda yaşanan zamlanmalar akaryakıt müşterilerine zor anlar yaşatıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta açıklanan büyük indirim ile birlikte benzin ve motorine hatırı sayılır bir indirim getirildiği açıklanmış ve pompaya yansıtılmıştı. Yapılan indirim ile birlikte akaryakıt tüketicileri rahat bir nefes alırken yaşanan indirimlere bir yenisi daha ekleneceği haberi duyuruldu. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden olan indirimlerin geleceği ise merak konusu. İşte güncel akaryakıt indirimleri ve 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları.

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05 Eyl 2022 - 12:17 - Gündem

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