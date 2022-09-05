Melis Sezen Yine İddiasını Konuşturdu! Yataktan Sonra Koltukta… “Yandı Buralar Melis!” Yorumlar, Övgüler, Beğeniler Arka Arkaya…

Son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği paylaşımı ile sosyal medya platformlarına adeta damga vurdu. Melis Sezen’in özellikle makyajsız olması dikkat çekerken; yaptığı paylaşımın altına düştüğü not da bir hayli ilgi çekici bulundu. Öte yandan Melis Sezen’in o pozunu gören sosyal medya kullanıcıları, kendilerini tutamadı! Peki, Melis Sezen ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in makyajsız hali nasıl? Melis Sezen’in fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar...

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