Erkan Petekkaya Rolü Hakkında Bir Konuştu Pir Konuştu! Öyle Açıklamalara Yer Verdi Ki, Duyunca Nutkunuz Tutulacak!
TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi karakterindeki performansı ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu sezon da ekranlarda olacağını duyurdu. Yeni dizisinin çekimlerine devam eden Erkan Petekkaya’dan canlandıracağı karaktere ilişkin ilk kez bir açıklama geldi! İşte detaylar...
TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi karakterindeki performansı ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu sezon da ekranlarda olacağını duyurdu. Yeni dizisinin çekimlerine devam eden Erkan Petekkaya’dan canlandıracağı karaktere ilişkin ilk kez bir açıklama geldi! Peki, Erkan Petekkaya’nın yeni projesi ne? Erkan Petekkaya’nın yeni dizisi O Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Erkan Petekkaya, yeni rolü için ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.