Erkan Petekkaya Rolü Hakkında Bir Konuştu Pir Konuştu! Öyle Açıklamalara Yer Verdi Ki, Duyunca Nutkunuz Tutulacak!

TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi karakterindeki performansı ile inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu sezon da ekranlarda olacağını duyurdu. Yeni dizisinin çekimlerine devam eden Erkan Petekkaya’dan canlandıracağı karaktere ilişkin ilk kez bir açıklama geldi! Peki, Erkan Petekkaya’nın yeni projesi ne? Erkan Petekkaya’nın yeni dizisi O Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Erkan Petekkaya, yeni rolü için ne dedi? İşte, detaylar…

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