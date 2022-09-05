İrem Derici’den Yüzleri Kıpkırmızı Eden Açıklama! En Berbat İlk Buluşmasını Açıkladı; Film İnceldiği Yerden Koptu! “Yok Artık!”

Ekranların yeni fenomeni haline gelen İbrahim Selim ile Bu Gece programı, geçtiğimiz aylarda FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Yeni bir bölümü ile geçtiğimiz gün bir kez daha seyircisinin karşısına çıkan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu İrem Derici oldu. İrem Derici’nin İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı itiraflar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, İbrahim Selim ile Bu Gece programının son bölümünde neler oldu? İrem Derici ne itiraf etti? İrem Derici, aşk yaşamı ile ilgili neler söyledi? İşte, detaylar…

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