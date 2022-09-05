İrem Derici’den Yüzleri Kıpkırmızı Eden Açıklama! En Berbat İlk Buluşmasını Açıkladı; Film İnceldiği Yerden Koptu! “Yok Artık!”
Ekranların yeni fenomeni haline gelen İbrahim Selim ile Bu Gece programı, geçtiğimiz aylarda FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Yeni bir bölümü ile geçtiğimiz gün bir kez daha seyircisinin karşısına çıkan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu İrem Derici oldu. İşte yaptığı açıklamalarla birlikte son İrem Derici detayları...
Ekranların yeni fenomeni haline gelen İbrahim Selim ile Bu Gece programı, geçtiğimiz aylarda FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Yeni bir bölümü ile geçtiğimiz gün bir kez daha seyircisinin karşısına çıkan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu İrem Derici oldu. İrem Derici’nin İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı itiraflar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, İbrahim Selim ile Bu Gece programının son bölümünde neler oldu? İrem Derici ne itiraf etti? İrem Derici, aşk yaşamı ile ilgili neler söyledi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Eyl 2022 - 14:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.