Acun Ilıcalı’nın Torun Sevgisi Bambaşka Çıktı! Her Şeyi Tek Tek Paylaştı; Melisa Kıskancından Çatladı! “Aşiret Gibiler! Torun ve Kızı Arasında…”

TV8 ekranları ile TV8,5 kanalının sahibi olan medya patronu Acun Ilıcalı, yoğun iş yaşamı arasında çocukları ile de vakit geçirmemeyi ihmal etmemesiyle takdir gören iş insanları arasındaki yerini almayı başardı. Üç evliliğinden dört kızı olan Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı’nın çocuğu olan torunu Begüm’ü de alarak tatile çıktı. Acun Ilıcalı’nın tatil pozları ise, Instagram kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar ile karşılandı. Peki, Acun Ilıcalı ne paylaştı? Acun Ilıcalı, nasıl bir tatil paylaşımı yaptı? Acun Ilıcalı’nın tatil paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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