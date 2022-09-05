Acun Ilıcalı’nın Torun Sevgisi Bambaşka Çıktı! Her Şeyi Tek Tek Paylaştı; Melisa Kıskancından Çatladı! “Aşiret Gibiler! Torun ve Kızı Arasında…”
TV8 ekranları ile TV8,5 kanalının sahibi olan medya patronu Acun Ilıcalı, yoğun iş yaşamı arasında çocukları ile de vakit geçirmemeyi ihmal etmemesiyle takdir gören iş insanları arasındaki yerini almayı başardı. Üç evliliğinden dört kızı olan Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı’nın çocuğu olan torunu Begüm’ü de alarak tatile çıktı. İşte detaylar...
TV8 ekranları ile TV8,5 kanalının sahibi olan medya patronu Acun Ilıcalı, yoğun iş yaşamı arasında çocukları ile de vakit geçirmemeyi ihmal etmemesiyle takdir gören iş insanları arasındaki yerini almayı başardı. Üç evliliğinden dört kızı olan Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı’nın çocuğu olan torunu Begüm’ü de alarak tatile çıktı. Acun Ilıcalı’nın tatil pozları ise, Instagram kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar ile karşılandı. Peki, Acun Ilıcalı ne paylaştı? Acun Ilıcalı, nasıl bir tatil paylaşımı yaptı? Acun Ilıcalı’nın tatil paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.