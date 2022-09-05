Seda Bakan Bebeğiyle İlk Kez Paylaştı! İkinci Kez Anne Olunca Her Şey Bambaşka Olmuştu; Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı! Neler Oluyor?

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. Bebeği ile ilk pozunu da paylaşan Seda Bakan, bu paylaşımın ardından ikinci kez anne oluşuna ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Seda Bakan, o açıklamalarda ünlü şarkıcı Hadise’den de bahsetti. Peki, Seda Bakan, doğum ile ilgili ne dedi? Seda Bakan, Hadise ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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