Seda Bakan Bebeğiyle İlk Kez Paylaştı! İkinci Kez Anne Olunca Her Şey Bambaşka Olmuştu; Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı! Neler Oluyor?
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. Bebeği ile ilk pozunu da paylaşan Seda Bakan, bu paylaşımın ardından ikinci kez anne oluşuna ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Seda Bakan, o açıklamalarda ünlü şarkıcı Hadise’den de bahsetti. İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. Bebeği ile ilk pozunu da paylaşan Seda Bakan, bu paylaşımın ardından ikinci kez anne oluşuna ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Seda Bakan, o açıklamalarda ünlü şarkıcı Hadise’den de bahsetti. Peki, Seda Bakan, doğum ile ilgili ne dedi? Seda Bakan, Hadise ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.