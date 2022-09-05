Taze Gelin Demet Özdemir’den Karavan Pozu! Alev Alev Yaktı; Görenlerin Nefesi Kesildi! Oğuzhan Koç Görse Nutku Tutulur!
Evlilik tekliflerinden geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünlerine kadar son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, iş hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Düğünden hemen sonra setlere dönen ünlü oyuncu Demet Özdemir’den ilk set pozu geldi. İşte detaylar...
Evlilik tekliflerinden geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünlerine kadar son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, iş hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Düğünden hemen sonra setlere dönen ünlü oyuncu Demet Özdemir’den ilk set pozu geldi. Öte yandan Demet Özdemir’in o pozunu gören sosyal medya kullanıcıları, hemen yorum yapmaya başladı! Peki, Demet Özdemir ne paylaştı? Demet Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı? Demet Özdemir’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.