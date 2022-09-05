Taze Gelin Demet Özdemir’den Karavan Pozu! Alev Alev Yaktı; Görenlerin Nefesi Kesildi! Oğuzhan Koç Görse Nutku Tutulur!

Evlilik tekliflerinden geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünlerine kadar son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, iş hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Düğünden hemen sonra setlere dönen ünlü oyuncu Demet Özdemir’den ilk set pozu geldi. Öte yandan Demet Özdemir’in o pozunu gören sosyal medya kullanıcıları, hemen yorum yapmaya başladı! Peki, Demet Özdemir ne paylaştı? Demet Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı? Demet Özdemir’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...