- 05 Eyl 2022 - 14:41 G: 05 Eyl 2022 - 14:46

Masterchef Safanur Bol’un Yeni İmajı Çok Konuşulur! Mosmor Saçlarından Eser Kalmadı; Gitti Bambaşka Bir Renge Boyattı! Neler Oluyor?

Her sezon seyircisi üzerinde etki bırakan yarışma programı olan MasterChef Türkiye, özellikle de 2021 sezonunda yer alan yarışmacıları ile çok konuşulmuştu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yer alan ve çok konuşulan isimlerden biri olan Safanur Bol, özellikle mor saçları ile hafızalara kazınmıştı. İşte Safanur Bol ile ilgili son detaylar...

Her sezon seyircisi üzerinde etki bırakan yarışma programı olan MasterChef Türkiye, özellikle de 2021 sezonunda yer alan yarışmacıları ile çok konuşulmuştu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yer alan ve çok konuşulan isimlerden biri olan Safanur Bol, özellikle mor saçları ile hafızalara kazınmıştı. Yarışmadan sonra bir hayli değişen Safanur Bol’un saç rengi de değişti! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol şimdi ne yapıyor? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol son hali nasıl? Safanur Bol saçını hangi renge boyattı? İşte, detaylar…

05 Eyl 2022 - 14:41 - Magazin

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