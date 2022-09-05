Hadise Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! 2,5 Aylık Hamile Olduğu Konuşuluyordu…

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessi sedasız evlenmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Hadise, kısa süren bir balayı tatilinin ardından yeniden sahnelere döndü. Konser takvimi kapsamında geçtiğimiz gün İzmir’de sahne alan Hadise, sahnede ağlamaya başlayınca, herkesi şaşırttı. Hadise’nin neden ağladığı merak edilirken; ünlü pop şarkıcısından açıklama gecikmedi! Peki, Hadise’nin İzmir konserinde neler yaşandı? Hadise, İzmir sahnesinde neden ağladı? Hadise, sahnede ağlamasıyla ilgili ne dedi? İşte, detaylar…