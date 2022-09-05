Hadise Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! 2,5 Aylık Hamile Olduğu Konuşuluyordu…
İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessi sedasız evlenmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Hadise, kısa süren bir balayı tatilinin ardından yeniden sahnelere döndü. Konser takvimi kapsamında geçtiğimiz gün İzmir’de sahne alan Hadise, sahnede ağlamaya başlayınca, herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessi sedasız evlenmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Hadise, kısa süren bir balayı tatilinin ardından yeniden sahnelere döndü. Konser takvimi kapsamında geçtiğimiz gün İzmir’de sahne alan Hadise, sahnede ağlamaya başlayınca, herkesi şaşırttı. Hadise’nin neden ağladığı merak edilirken; ünlü pop şarkıcısından açıklama gecikmedi! Peki, Hadise’nin İzmir konserinde neler yaşandı? Hadise, İzmir sahnesinde neden ağladı? Hadise, sahnede ağlamasıyla ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
05 Eyl 2022 - 14:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.